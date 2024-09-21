На юго-западе Тверской области сбили беспилотники
Украинские дроны уничтожили на юго-западе Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Как сообщил губернатор Игорь Руденя, на юго-западе Тверской области силами Министерства обороны сбиты БПЛА», — говорится в сообщении.
На месте падения обломком работают сотрудники экстренных служб, отметили в правительстве.
В ночь на 18 сентября город Торопец в Тверской области подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков дронов там начался пожар, в городе объявили частичную эвакуацию, однако позже власти разрешили жителям вернуться.
После атаки по крайней мере 13 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Власти Тверской области также временно запретили посещать леса в Торопецком округе, в том числе въезжать туда на транспортных средствах.
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