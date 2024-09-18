Появились кадры с обстановкой в Тверской области после атаки БПЛА на Торопец

Обстановка в Тверской области после атаки БПЛА на город Торопец. Видео

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Съемочная группа телеканала РБК сняла обстановку в селе Западная Двина, которое находится в 30 км от города Торопец в Тверской области. На кадрах видно, что на горизонте видны столбы дыма, слышны взрывы. В село Западная Двина из Торопца ранее эвакуировали некоторых жителей — о частичной эвакуации объявляли местные власти.

Город Торопец попал под атаку дронов в ночь на 18 сентября. После этого начался пожар, сообщал тверской губернатор Игорь Руденя. В городе объявляли частичную эвакуацию, но позже власти разрешили жителям вернуться.