Обстановка в Тверской области после атаки БПЛА на город Торопец. Видео
Съемочная группа телеканала РБК сняла обстановку в селе Западная Двина, которое находится в 30 км от города Торопец в Тверской области. На кадрах видно, что на горизонте видны столбы дыма, слышны взрывы. В село Западная Двина из Торопца ранее эвакуировали некоторых жителей — о частичной эвакуации объявляли местные власти.
Город Торопец попал под атаку дронов в ночь на 18 сентября. После этого начался пожар, сообщал тверской губернатор Игорь Руденя. В городе объявляли частичную эвакуацию, но позже власти разрешили жителям вернуться.
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов