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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе женщины перекрыли дорогу у военкомата

«Страна»: женщины перекрыли дорогу у военкомата в Одессе
Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе группа женщин перекрыла выезд из ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине), передает «Страна».

Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата на улице Заньковецкой, пишет издание. На кадрах, которые показала «Страна», видно, что рядом с собравшимися стоит автобус с военнослужащими.

По словам автора опубликованного видео, работники ТЦК незаконно удерживают призывников, сообщает издание. Мужчин собираются вывезти из военкомата без прохождения военно-врачебной комиссии.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и носить с собой военный билет.

На фоне мобилизации украинские граждане незаконно пытаются пересечь границу с Румынией, Венгрией или Молдавией. В конце июня украинская Погранслужба отчиталась, что количество попыток незаконного пересечения границы Украины в 2024 году увеличилось почти вдвое.

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Военная операция на Украине Одесса мобилизация
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