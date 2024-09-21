В Одессе женщины перекрыли дорогу у военкомата

В Одессе группа женщин перекрыла выезд из ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине), передает «Страна».

Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата на улице Заньковецкой, пишет издание. На кадрах, которые показала «Страна», видно, что рядом с собравшимися стоит автобус с военнослужащими.

По словам автора опубликованного видео, работники ТЦК незаконно удерживают призывников, сообщает издание. Мужчин собираются вывезти из военкомата без прохождения военно-врачебной комиссии.

В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и носить с собой военный билет.

На фоне мобилизации украинские граждане незаконно пытаются пересечь границу с Румынией, Венгрией или Молдавией. В конце июня украинская Погранслужба отчиталась, что количество попыток незаконного пересечения границы Украины в 2024 году увеличилось почти вдвое.