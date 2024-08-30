В Одессе работники военкомата подрались с призывниками

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Драка между сотрудниками военкомата, полицейскими и мужчинами мобилизационного возраста произошла в Одессе, сообщает пресс-служба областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Причиной конфликта стал отказ мужчин предоставить документы во время проверки. Претензии к ним возникли у работников военкомата в Пересыпском районе Одессы.

«Гражданские лица, употреблявшие алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и захотели использовать физическую силу против военных», — говорится в сообщении ТЦК.

Военным пришлось вызвать на место дополнительную группу полицейских, отметили в военкомате.

В середине июня сотрудники Киевского районного ТЦК в Одессе задержали врачей скорой помощи, поскольку решили, что те пытаются помочь бежать одному из мобилизованных.

25 августа в Одесской области сбежали трое мобилизованных заключенных, вооруженные автоматами Калашникова. Инцидент произошел в селе Сычавка.

По данным издания «Думская», дезертиры недавно подписали контракт на военную службу в местах лишения свободы, попали в одну из механизированных бригад и проходили обучение на полигоне в Одесской области. В регионе объявляли план «Перехват».