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Палестино-израильский конфликт ,  
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Небензя заявил о провоцировании войны организаторами взрывов в Ливане

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Взрывы техники в ливанских городах приведут к эскалации конфликта на Ближнем Востоке в высокотехнологичном измерении, противостояние в регионе набирает «крайне опасный поворот», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляцию заседания пресс-служба ООН вела в YouTube.

По мнению дипломата, причастные ко взрывам осознают, что втягивают Ливан в региональную конфронтацию и накаляют «турбулентную атмосферу в регионе».

«Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать новую большую ближневосточную войну», — заявил Небензя.

ЧП в Ливане стали первым масштабным терактом с использованием телекоммуникационных технологий, который привел к гибели людей, отметил постпред.

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Фото:Mohamad Torokman / Reuters

Обстановка на израильско-ливанской границе обострилась после того, как 17–18 сентября в различных частях Ливана, включая Бейрут, взорвались пейджеры, рации и другие портативные устройства, принадлежавшие членам «Хезболлы». Израиль официально не брал ответственность за атаку. ABC со ссылкой на источник сообщил, что Израиль причастен к теракту с пейджерами в Ливане, операция планировалась как минимум 15 лет.

20 сентября ЦАХАЛ заявила, что с территории Ливана выпустили около 140 ракет по нескольким районам Израиля. Позднее израильская армия сообщила о нанесении точечного удара по Бейруту. Al Jazeera сообщает, что дым поднимается над южным пригородом ливанской столицы Дахия, где, предположительно, расположены объекты шиитской группировки «Хезболла». Целью удара израильских военных был Ибрагим Акил — командующий операциями и один из ключевых лидеров группировки.

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Теги
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