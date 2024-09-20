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Палестино-израильский конфликт ,  
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Белый дом отверг неизбежность войны Израиля с «Хезболлой»

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Mohamad Torokman / Reuters
Фото: Mohamad Torokman / Reuters

США отказываются считать войну между Израилем и ливанским движением «Хезболла» неизбежной, еще есть время решить конфликт дипломатическим путем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Война не является неизбежной», — сказал Кирби (цитата по Times of Israel).

Он отметил, что США по-прежнему считают, что «есть время и пространство для дипломатического решения», и Вашингтон продолжит делать все возможное, чтобы попытаться предотвратить войну.

Координатор Белого дома также добавил, что США не были предварительно уведомлены Израилем о пятничном ударе по Бейруту. «Мне, конечно, ничего не известно о каких-либо кратких уведомлениях об этих ударах», — сказал он, добавив, что отсутствие уведомления «не является чем-то необычным» (цитата по CNN).

Белый дом отверг неизбежность войны Израиля с «Хезболлой»
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20 сентября израильская армия сообщила о нанесении точечного удара по Бейруту. Al Jazeera сообщает, что дым поднимается над южным пригородом ливанской столицы Дахия, где, предположительно, расположены объекты шиитской группировки «Хезболла». Целью удара израильских военных был Ибрагим Акил — командующий операциями и один из ключевых лидеров группировки, сообщает Радио армии Израиля.

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