В Брянской области сбили 13 дронов менее чем за час

В Брянской области сбили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) менее чем за один час, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В 23:14 мск в небе над областью сбили три дрона. Позднее глава области написал о еще 10 ликвидированных беспилотниках.

Ранее он написал, что область стала целью массированной атаки украинских БПЛА.

Брянскую область регулярно атакуют украинские дроны. В частности, 18 сентября ПВО в регионе сбили 16 украинских беспилотников. Днем ранее в области уничтожили 15 БПЛА.