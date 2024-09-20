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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили 13 дронов менее чем за час

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Военная операция на Украине

В Брянской области сбили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) менее чем за один час, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В 23:14 мск в небе над областью сбили три дрона. Позднее глава области написал о еще 10 ликвидированных беспилотниках.

Ранее он написал, что область стала целью массированной атаки украинских БПЛА.

Брянский губернатор сообщил о массированной атаке дронов
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Брянскую область регулярно атакуют украинские дроны. В частности, 18 сентября ПВО в регионе сбили 16 украинских беспилотников. Днем ранее в области уничтожили 15 БПЛА.

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Брянская область Александр Богомаз Военная операция на Украине
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