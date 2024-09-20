Брянский губернатор сообщил о массированной атаке дронов
Брянская область стала целью массированной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он сказал, что силы ПВО отражают ее.
Губернатор призвал жителей соблюдать все меры безопасности.
Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино и село Муром атаковали дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, припаркованный возле сельхозпредприятия. У транспортного средства повреждены стекла и кузов», — написал глава области.
В Муроме в результате удара БПЛА был поврежден легковой автомобиль. Ущерб также нанесен фасаду и забору частного дома.
В результате атак никто не пострадал.
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