Брянский губернатор сообщил о массированной атаке дронов

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Брянская область стала целью массированной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он сказал, что силы ПВО отражают ее.

Губернатор призвал жителей соблюдать все меры безопасности.

Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино и село Муром атаковали дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, припаркованный возле сельхозпредприятия. У транспортного средства повреждены стекла и кузов», — написал глава области.

В Муроме в результате удара БПЛА был поврежден легковой автомобиль. Ущерб также нанесен фасаду и забору частного дома.

В результате атак никто не пострадал.