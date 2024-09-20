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Военная операция на Украине ,  
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Брянский губернатор сообщил о массированной атаке дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Брянская область стала целью массированной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он сказал, что силы ПВО отражают ее.

Губернатор призвал жителей соблюдать все меры безопасности.

Минобороны сообщило об уничтожении 8 дронов над Белгородской областью
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Фото:Минобороны России

Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино и село Муром атаковали дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, припаркованный возле сельхозпредприятия. У транспортного средства повреждены стекла и кузов», — написал глава области.

В Муроме в результате удара БПЛА был поврежден легковой автомобиль. Ущерб также нанесен фасаду и забору частного дома.

В результате атак никто не пострадал.

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Александр Богомаз беспилотники Брянская область
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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