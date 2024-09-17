Над Брянской областью сбили еще семь дронов
Силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Ранее над регионом уничтожили восемь беспилотников. Как уточнили в Минобороны, атаку пресекли около 22:00 по московскому времени. Еще один дрон сбили над Курской областью.
После начала военной операции на Украине над российскими регионами регулярно сбивают дроны. Одна из крупнейших за последнее время атак произошла в ночь на 10 сентября. Тогда военные сбили 144 беспилотника. Под атаку попала в том числе Московская область. В Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
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