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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили еще семь дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее над регионом уничтожили восемь беспилотников. Как уточнили в Минобороны, атаку пресекли около 22:00 по московскому времени. Еще один дрон сбили над Курской областью.

Над Рязанской областью сбили беспилотник
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После начала военной операции на Украине над российскими регионами регулярно сбивают дроны. Одна из крупнейших за последнее время атак произошла в ночь на 10 сентября. Тогда военные сбили 144 беспилотника. Под атаку попала в том числе Московская область. В Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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