Путин перечислил ответы России на переход «красных линий»

Владимир Путин на встрече с военкорами (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами не согласился с тем, что Россия только заявляет о переходе другими странами различных красных линий, но не отвечает на эти действия.

«А само проведение специальной военной операции — это разве не ответ на преодоление этих линий? <...> Удары по всей энергосистеме Украины — это разве не ответ на преодоление красных линий? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки вооруженных сил Украины под Киевом, да в Киеве практически — разве это не ответ? Ответ», — перечислил он.

Россия наносит удары по военным и энергетическим объектам на территории Украины с осени прошлого года — Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту (украинские власти отрицали причастность к этой атаке).

30 мая президент заявил, что российская армия за несколько дней до этого нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Атаку беспилотников на Москву и Подмосковье он назвал попыткой Украины вызвать реакцию российской стороны.