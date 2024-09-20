Россиянину дистанционно аннулировали визу, когда он уже выехал за границу

Фото: Владислав Шатило / РБК

Консульство Греции дистанционно аннулировало шенгенскую визу российскому туристу, когда он уже прилетел в страну, сообщает портал «Турдом».

Россиянин оформил визу через консульство в Новороссийске, но позже решил заменить отель и аннулировал бронь. Затем он забронировал новый отель и новые билеты на самолет. При этом цель поездки осталась прежней — он собирался на отдых в Грецию.

Спустя четыре дня после прилета в страну турист нашел у себя в электронной почте письмо от дипмиссии в России, в котором говорилось, что его виза аннулирована «в связи с несоблюдением целей поездки».

Россиянин собирается написать письмо в генконсульство Греции с объяснением ситуации, чтобы ему помогли восстановить визу.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Ассоциации туроператоров России, направил запрос в посольство России в Греции, посольство Греции в России, организацию «Турпомощь» и Российский союз туриндустрии.

В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Стоимость визового сбора увеличилась с €35 до €90, а срок рассмотрения заявления на визу вырос с 10 до 15 дней. Он может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях.

Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия и рассматривать визы для туристов в неприоритетном порядке.

В 2023 году Россия вошла в пятерку лидеров по числу запросов на шенген (520 тыс.), доля отказов составила 10,6%. По сравнению с 2019-м показатель вырос в 13 раз.