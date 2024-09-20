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Объединение и развод в Wildberries ,  
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ФАС согласовала передачу активов Russ в объединенную с Wildberries фирму

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по передаче долей группы Russ в ООО «РВБ», объединенную с маркетплейсом Wildberries компанию, сообщила РБК пресс-служба РВБ. В ФАС заявили, что не выявили каких-либо ограничений для сделки.

«ФАС удовлетворила ходатайство ООО «РВБ», одобрив передачу ООО «Стинн» долей ГК Russ в Объединенную компанию. Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены», — говорится в сообщении РВБ.

В компании уточнили, что теперь РВБ станет владельцем юридических лиц группы Russ.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В пресс-службе ФАС заявили РБК, что ведомство «согласовало ходатайство» ООО «РВБ» о приобретении у ООО «Стинн» долей Russ.

Согласно закону ходатайство может быть удовлетворено, если сделка не приведет к ограничению конкуренции. «В ходе анализа сделки служба не выявила возможного ограничения конкуренции на рынке в связи с тем, что сделка затрагивает разные рынки», — добавили в ФАС.

Крупнейший оператор наружной рекламы Russ и маркетплейс Wildberries в июне объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Против объединения компаний выступает муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук. В июне он провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот заявил о «рейдерском захвате» WB главой Russ Робертом Мирзояном и его братом Леваном Мирзояном. Татьяна Бакальчук в ответ заявила, что «это не рейдерский захват, это развод». Она подала иск о разводе, первое заседание прошло в сентябре.

18 сентября около офиса Wildberries в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. Два человека погибли, семь пострадали.

Татьяна Бакальчук назвала это неудавшейся попыткой рейдерского захвата. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Владислав Бакальчук и еще 26 человек были задержаны.

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Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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