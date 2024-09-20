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Военная операция на Украине ,  
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Комитет Думы одобрил право судов отпускать подсудимых на спецоперацию

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме одобрить во втором чтении законопроект о праве судов освобождать от уголовной ответственности подсудимых, подписавших контракт на участие в военной операции на Украине. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В первом чтении Госдума приняла закон 18 сентября.

В нем речь идет о внесении поправок в ст. 781 Уголовного кодекса (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности) и Уголовно-процессуальный кодекс.

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Верховный суд, инициировавший законопроект, предложил дать судьям право освобождать от уголовной ответственности тех, кто решил участвовать в спецоперации, на разных стадиях производства. Если фигуранта призвали на военную службу или он сам подписал контракт, то суд сможет приостановить производство по уголовному делу, отменить или смягчить меру пресечения или освободить фигуранта от исполнения наказания.

Сейчас такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или у осужденных. Исключениями являются фигуранты преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, половой неприкосновенности несовершеннолетних и связанные с терроризмом.

Если закон примут, эти нормы распространятся на подсудимых, чьи дела уже рассматриваются в суде.

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Теги
Госдума законопроект суды военнослужащие Военная операция на Украине
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