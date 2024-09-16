Хинштейн попросил МВД не выдавать Молдавии участника спецоперации

Геннадий Федько (Фото: Hinshtein / Telegram)

Депутат Госдумы и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн попросил МВД не выдавать на родину уроженца Молдавии Геннадия Федько, участвовавшего в военной операции на Украине.

«При пересечении границы был задержан боец СВО, являющийся уроженцем Молдавии. Его задержали как раз в тот момент, когда он ехал перезаключать свой истекший контракт», — рассказал Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, Федько находится в изоляторе, откуда его могут выдворить в Молдавию, а там ему грозит до 20 лет тюрьмы по статье «Наемничество».

«Уже обратился к руководству Главка МВД по вопросам миграции с просьбой о содействии — мы не можем выдавать уже своих людей под статью», — добавил депутат, подчеркнув, что задержанному молдаванину будут оформлять временное убежище.

Хинштейн также назвал необходимым принять новый законопроект о запрете выдачи иностранных граждан, «защищающих интересы России в зоне СВО».

В декабре 2023 года Сергей Шойгу, который тогда занимал пост министра обороны, сообщил, что количество иностранных добровольцев, воюющих на стороне России, увеличилось в семь раз.

Около 10 тыс. мигрантов с российским гражданством стали участниками военной операции на Украине, рассказал в июне 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

При этом на Украину с начала военной операции прибыли 13,3 тыс. наемников, больше всего — из Польши, сообщило в марте 2024 года Минобороны России.