Комитет Думы поддержал право судей освобождать участников спецоперации

Речь идет о законопроекте о наделении судей правом освобождать фигурантов уголовных дел для участия в военных действиях на Украине. Комитет Госдумы по госстроительству поддержал инициативу Верховного суда

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о наделении судей правом освобождать фигурантов уголовных дел для участия в военных действиях на Украине.

«Предложить принять законопроект в первом чтении. Предлагаемая дата рассмотрения Государственной Думой — 18.09.2024, рекомендуемый срок представления поправок — 24.09.2024», — говорится в думской электронной базе.

Законопроектом, инициированным пленумом Верховного суда, предлагается наделить судей правом наравне со следователями и дознавателями прекращать ранее приостановленные в отношении участников боевых действий дела за боевые заслуги.

«Вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу и отмены меры пресечения, освобождения от уголовной ответственности, прекращения уголовного дела или уголовного преследования, а также освобождения от наказания в периоды мобилизации, военного положения и в военное время в отношении обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, до настоящего времени законодательно не урегулированы», — говорится в пояснительной записке. Авторы предлагают устранить этот правовой пробел.

Изменения, в частности, вносятся в ст. 781 УК, они позволят освобождать от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу либо заключивших контракт с Минобороны. Суд сможет принимать решения о приостановлении производства по делам на основании ходатайства командования воинской части, а также об отмене меры пресечения и о прекращении дела. Это же распространяется на осужденных, приговор которых не вступил в силу, в том числе на стадии апелляции.