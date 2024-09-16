Комитет Думы поддержал право судей освобождать участников спецоперации
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о наделении судей правом освобождать фигурантов уголовных дел для участия в военных действиях на Украине.
«Предложить принять законопроект в первом чтении. Предлагаемая дата рассмотрения Государственной Думой — 18.09.2024, рекомендуемый срок представления поправок — 24.09.2024», — говорится в думской электронной базе.
Законопроектом, инициированным пленумом Верховного суда, предлагается наделить судей правом наравне со следователями и дознавателями прекращать ранее приостановленные в отношении участников боевых действий дела за боевые заслуги.
«Вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу и отмены меры пресечения, освобождения от уголовной ответственности, прекращения уголовного дела или уголовного преследования, а также освобождения от наказания в периоды мобилизации, военного положения и в военное время в отношении обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, до настоящего времени законодательно не урегулированы», — говорится в пояснительной записке. Авторы предлагают устранить этот правовой пробел.
Изменения, в частности, вносятся в ст. 781 УК, они позволят освобождать от уголовной ответственности на стадии судебного производства обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу либо заключивших контракт с Минобороны. Суд сможет принимать решения о приостановлении производства по делам на основании ходатайства командования воинской части, а также об отмене меры пресечения и о прекращении дела. Это же распространяется на осужденных, приговор которых не вступил в силу, в том числе на стадии апелляции.
В марте президент Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, в случае поступления их на военную службу в период мобилизации или военного времени по призыву или при заключении контракта.
Для лиц, совершивших преступление, в том числе при прохождении военной службы, освобождение от наказания наступает после того, как они оказываются награждены госнаградой, полученной во время службы, либо после увольнения с нее. Не могут быть освобождены те, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также более чем по 20 другим статьям УК, среди которых теракт (205), распространение фейков об армии или госорганах (207.3) публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280) и др.
Те, кто уже отбывает наказание, могут быть освобождены при выполнении тех же условий, но освобождение будет условным. Если такой человек совершает новое преступление в период прохождения военной службы, суд назначает ему наказание по совокупности приговоров. Для таких граждан ограничение по тяжести совершенных преступлений отсутствует.
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