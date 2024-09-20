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В Подольске загорелся склад около завода кабелей

В Подольске загорелся склад около завода кабелей
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Пожар охватил 3,6 тыс. кв. м территории производства в подмосковном Подольске, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Подольский ПСГ, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5», — уточнили там.

По предварительной информации, пострадавших нет добавили в пресс-службе.

Рядом с этим домом находится завод «Микропровод» (ул. Бронницкая, д. 3). Учредителем завода является ООО «Сарансккабель-500», следует из данных РБК-Компании. Предприятие занимается производством проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

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В середине июля в Подольске горела крыша многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Веллинга. А в феврале в городе сгорел склад в промзоне на площади 2,2 тыс. кв. м.

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