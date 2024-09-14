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Свидетели заявили о причастности замглавы Подольска к аварии в котельной

«РИА Новости»: свидетели назвали замглавы Подольска причастым к ЧП в котельной

Свидетели заявили о причастности замруководителя администрации Подольска Романа Рязанцева, главы котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова к аварии в котельной в январе 2024 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В представленные суду материалы дела включили показания свидетелей, потерпевших, протокол осмотра места ЧП. Эти документы подтверждают обоснованность подозрений в отношении фигурантов дела, отмечает агентство.

Ранее генеральный директор КСПЗ Кушников частично признал вину по делу об аварии в котельной. Подозреваемый выразил готовность сотрудничать со следствием.

Фигурант дела об аварии в котельной в Подольске частично признал вину
Общество

ЧП на КСПЗ в произошло 4 января. В результате аварии 170 домов в микрорайоне Климовск в Подольске остались без отопления и горячей воды при 20-градусных морозах. Жители рассказали РБК, что вынуждены были спать в теплой одежде и пользоваться холодной водой.

В связи с аварией подмосковные следователи возбудили уголовные дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По делу о превышении полномочий был арестован замглавы Подольска Рязанцев. Также под стражу были заключены начальник котельной Чиков и Кушников, которому вменяли в вину превышение полномочий. Позднее Чикова перевели под домашний арест.

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Подольск котельная Следственный комитет
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