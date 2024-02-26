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Пожар на складе в Подольске потушили

МЧС: пожар на складе в Подольске потушен
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пожар в производственно-складском здании в подмосковном Подольске потушен, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

Пожар начался вечером 25 февраля, около 23:10 мск. Впоследствии возгорание локализовали на площади 2,2 тыс. кв. м.

Горело здание по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 43, строение 15. Оно находится на территории промзоны.

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По данным сервиса «Яндекс Карты», в здании находится столярная мастерская, а также два предприятия, занимающихся металлообработкой — «Секьюрити Системс» и «АвиаИнжиниринг». Вторая компания также специализируется на ремонте воздушных судов и поставке запчастей и комплектующих к вертолетам.

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