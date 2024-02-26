Пожар на складе в Подольске потушили
Пожар в производственно-складском здании в подмосковном Подольске потушен, сообщило МЧС России в телеграм-канале.
Пожар начался вечером 25 февраля, около 23:10 мск. Впоследствии возгорание локализовали на площади 2,2 тыс. кв. м.
Горело здание по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 43, строение 15. Оно находится на территории промзоны.
По данным сервиса «Яндекс Карты», в здании находится столярная мастерская, а также два предприятия, занимающихся металлообработкой — «Секьюрити Системс» и «АвиаИнжиниринг». Вторая компания также специализируется на ремонте воздушных судов и поставке запчастей и комплектующих к вертолетам.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты