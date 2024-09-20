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Военная операция на Украине ,  
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Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах ВСУ по России

Захарова: Столтенберг в курсе, к чему приводят заявления о красных линиях
Сюжет
Военная операция на Украине
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не может не осознавать, к чему могут привести его слова о переходе красных линий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на Евразийском женском форуме.

Так она отреагировала на заявление Столтенберга в интервью газете Times о том, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России не станет переходом красной линии, приводящим к эскалации. По его мнению, страны, поддержавшие разрешение, поступают верно.

Захарова отметила, что говорить такие вещи может только тот, кто не отдает себе отчет в последствиях подобных шагов. «Такое, на мой взгляд, может заявить человек абсолютно несамостоятельный, на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь», — уточнила дипломат.

«И Столтенберг, и те, кто подобное писал, не могут не осознавать, к чему могут привести подобные заявления», — добавила Захарова.

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Йенс Столтенберг

Столтенберг заявил в том числе, что президент России Владимир Путин не раз говорил о красных линиях и их переходе, но не пошел на эскалацию с НАТО. По мнению генсека Североатлантического альянса, российский лидер не сделал этого, «потому что понимает, что НАТО является сильнейшим» военным блоком в мире.

В России звучали мнения, что на удары по территории страны или захват ее части может последовать ядерный ответ. В частности, об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В Кремле подчеркивали, что Москве хватает возможностей вооруженных сил для достижения целей спецоперации.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Йенс Столтенберг Мария Захарова МИД Россия Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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