Воздушный шар с мусором из КНДР приземлился у правительства в Сеуле

Фото: Yonhap / Reuters

Воздушный шар с мусором, запущенный из Северной Кореи, приземлился на территории правительственного комплекса Южной Кореи в Сеуле, сообщает Yonhap.

Как уточняет агентство, шар нашли на парковке перед главным входом. Внутри был бытовой мусор, в том числе зеленый кусок пластика с адресом в Пхеньяне.

Это не первый раз, когда шары долетают до территорий южнокорейских ведомств. В мае шар нашли на крыше здания правительственного комплекса, в июле — внутри комплекса президентского офиса.

КНДР отправляет мусор в Южную Корею с конца мая. В ответ Сеул решил возобновить вещание из громкоговорителей на границе. Таким образом, жители приграничных районов смогут услышать запрещенный в КНДР k-pop, а также новости и другие южнокорейские передачи.