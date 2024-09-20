Воздушный шар с мусором из КНДР приземлился у правительства в Сеуле
Воздушный шар с мусором, запущенный из Северной Кореи, приземлился на территории правительственного комплекса Южной Кореи в Сеуле, сообщает Yonhap.
Как уточняет агентство, шар нашли на парковке перед главным входом. Внутри был бытовой мусор, в том числе зеленый кусок пластика с адресом в Пхеньяне.
Это не первый раз, когда шары долетают до территорий южнокорейских ведомств. В мае шар нашли на крыше здания правительственного комплекса, в июле — внутри комплекса президентского офиса.
КНДР отправляет мусор в Южную Корею с конца мая. В ответ Сеул решил возобновить вещание из громкоговорителей на границе. Таким образом, жители приграничных районов смогут услышать запрещенный в КНДР k-pop, а также новости и другие южнокорейские передачи.
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