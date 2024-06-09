Сеул возобновит трансляции на границе с КНДР в ответ на «мусорную войну»

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Южная Корея возобновит вещание пропагандистских трансляций из громкоговорителей на границе с Северной Кореей, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на решение Совета национальной безопасности (СНБ).

Теперь жители приграничных районов КНДР смогут услышать K-pop, новости и другие южнокорейские передачи.

С конца мая Пхеньян отправил в сторону Южной Кореи около тысячи воздушных шаров с мусором и навозом. В ответ группа северокорейских беженцев направила с территории Южной Кореи в КНДР воздушные шары с листовками, осуждающими действия соседа.

Участники заседания СНБ пришли к выводу, что действия КНДР «неприемлемы», и решили принять «соответствующие меры». «Правительство будет сохранять твердую и полную готовность противостоять любым провокациям со стороны Северной Кореи, чтобы обеспечить общественную и национальную безопасность», — подчеркнули в совете.

Решению предшествовала очередная партия воздушных шаров с отходами: накануне Северная Корея запустила около 330 шаров, порядка 80 из них приземлились, пишет агентство.

Южная Корея и КНДР начали пропагандистские трансляции с использованием громкоговорителей в 1963 году. Обе стороны приостановили их в 2015-м, накануне переговоров на высшем уровне руководства. Однако в январе 2016 года Сеул возобновил трансляции в ответ на ядерные испытания КНДР. Через громкоговорители транслировались сообщения с критикой коммунистической политической системы Северной Кореи. Это прекратилось в 2018 году.