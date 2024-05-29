КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула.

По данным южнокорейских военных, воздушные шары начали пересекать границу с вечера вторника 28 мая и упали в различных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан. Внутри шаров находился различный мусор — например, пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.

«[Мы] строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия», — заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

26 мая заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир сообщил, что на территории республики были замечены агитационные материалы, распространяемые Южной Кореей. Он предупредил о зеркальных мерах: «Макулатура и мусор скоро будут разбрасываться в приграничные районы республики Корея и в ее глубь, чтобы страна испытала, насколько большой труд требуется для их уборки».

Yonhap отмечает, что в течение многих лет люди, бежавшие из Северной Кореи в Южную, отправляли в КНДР воздушные шары с листовками, критикующими Ким Чен Ына.

Во вторник, 28 мая, Сеул предположил, что внутри запущенных из КНДР воздушных шаров были пропагандистские листовки. Но позже выяснилось, что это был мусор.