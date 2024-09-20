 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Матвиенко рассказала любимый анекдот

Матвиенко рассказала любимый анекдот о двух женщинах в тюрьме

Матвиенко рассказала любимый анекдот
Video

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала на Евразийском женском форуме один из своих любимых анекдотов про двух женщин, отсидевших срок в тюрьме.

«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме. И так случилось, что они одновременно вышли. Они вышли за ворота тюрьмы и еще два часа проговорили», — пошутила Матвиенко.

IV Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия сформулирована как «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».

Матвиенко рассказала анекдот про пейджеры
Политика

Она также рассказала анекдот о пейджерах на фоне недавних взрывов этих устройств в Ливане. «Новый анекдот: жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — сказала спикер и засмеялась.

Массовые взрывы пейджеров членов шиитской группировки «Хезболла» в Ливане произошли 17 сентября, в результате чего погибли более 10 человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день в стране начали взрываться радиостанции, а также другая электроника, в том числе скутеры и ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего сообщил, что начинается «новая фаза» войны на севере страны.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Валентина Матвиенко анекдоты тюрьма
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Материалы по теме
Матвиенко исключила принуждение женщин к родам после запрета чайлдфри
Политика
Кадыров вручил Матвиенко высшую награду Чечни
Политика
Матвиенко ответила на предложения о введении сиесты в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
Короли показателей: как финансовые директора обкрадывают компанииPro, 09:50
Зеленский ввел санкции против КСИР и компаний из России и КитаяПолитика, 09:41
Переезд в новостройку вызывает ухудшение самочувствия у половины россиянНедвижимость, 09:30
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:29
7 задач на 2025 год, чтобы компании не остаться без сотрудников в 2030-мPro, 09:25
Воздушный шар с мусором из КНДР приземлился у правительства в СеулеПолитика, 09:15
Почему руководители неверно прогнозируют инфляцию — The EconomistPro, 09:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Матвиенко рассказала любимый анекдотПолитика, 09:07
Названы самые востребованные у арендаторов квартир округа МосквыНедвижимость, 09:02
СК установил причастных к убийству Рассела Бентли в ДонецкеПолитика, 09:01
Легенда № 68. Чем запомнилась 37-летняя карьера Яромира ЯграСпорт, 09:00
Nord Stream увеличила требования к страховщикам «Северного потока»Бизнес, 09:00
Число пострадавших в аварии с такси в Москве выросло до четырехОбщество, 08:56
WSJ узнала, что в США не ожидают сделки Израиля и ХАМАС при БайденеПолитика, 08:54