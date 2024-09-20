Матвиенко рассказала любимый анекдот

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала на Евразийском женском форуме один из своих любимых анекдотов про двух женщин, отсидевших срок в тюрьме.

«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме. И так случилось, что они одновременно вышли. Они вышли за ворота тюрьмы и еще два часа проговорили», — пошутила Матвиенко.

IV Евразийский женский форум проходит с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия сформулирована как «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».

Она также рассказала анекдот о пейджерах на фоне недавних взрывов этих устройств в Ливане. «Новый анекдот: жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — сказала спикер и засмеялась.

Массовые взрывы пейджеров членов шиитской группировки «Хезболла» в Ливане произошли 17 сентября, в результате чего погибли более 10 человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день в стране начали взрываться радиостанции, а также другая электроника, в том числе скутеры и ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего сообщил, что начинается «новая фаза» войны на севере страны.