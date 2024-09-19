Матвиенко рассказала анекдот про пейджеры

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме рассказала анекдот про пейджеры на фоне недавних событий в Ливане, где произошли взрывы этих гаджетов.

«В интернете увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», — сказала Матвиенко. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в ответ пошутила, что жена «хотела [подарить] одеколон, а потом новости прочитала и подарила пейджер».

Председатель Совета Федерации также поделилась и своим любимым анекдотом.

«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме. И так случилось, что они одновременно вышли. Они вышли за ворота тюрьмы и еще два часа проговорили», — пошутила Матвиенко.

Массовые взрывы пейджеров членов шиитской группировки «Хезболла» в Ливане произошли 17 сентября. В результате чего погибли более 10 человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день в стране начали взрываться радиостанции, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой и ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «тяжелую расплату» и «справедливый ответ откуда не ждали». Израильский министр обороны Йоав Галант на фоне происходящего сообщил, что начинается «новая фаза» войны на севере страны.