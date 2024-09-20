Число пострадавших в аварии с такси в Москве выросло до четырех
Число пострадавших при столкновении легкового автомобиля с такси на западе Москвы выросло до четырех, сообщила Госавтоинспекция столицы.
Авария произошла ночью на Мичуринском проспекте. На светофоре автомобиль Ford врезался в такси Volkswagen. Ранее было известно о трех погибших и трех пострадавших.
«В результате дорожной аварии погибли три человека и четыре получили ранения различной степени тяжести», — говорится в публикации.
Как уточняет прокуратура, погибли водитель такси и две пассажирки 1998 и 2001 годов рождения. Пострадавшие — водитель Ford и два его пассажира, а также пассажир Volkswagen.
ТАСС со ссылкой на главк МВД пишет, что возбуждено дело о нарушении водителем автомобиля Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц — ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса.
Ранее, 16 сентября, водитель каршеринга сбил двух детей на пешеходном переходе, один из них погиб. На следующий день его задержали, он признал вину. Против мужчины завели дело о нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека, — ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса.
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