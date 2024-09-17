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Сбившего двух детей водителя каршеринга задержали в Москве

Сбившего двух детей водителя каршеринга задержали в Москве
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В Москве задержали водителя автомобиля каршеринга, который накануне сбил двух детей, один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

ДТП произошло 16 сентября в районе улицы Планерная на северо-западе столицы. Водитель машины проехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на двух детей. Мальчик 2012 года рождения умер на месте от полученных повреждений. Пострадавшую девочку 2011 года рождения доставили в одну из московских больниц.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека, — ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса. Позже в подразделение столичного СК доставили задержанного по этому делу 20-летнего гражданина Таджикистана. В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину.

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Фото:УМВД России по Ярославской области

15 сентября в подмосковном поселке Михнево Ступинского городского округа инспектор ГИБДД на автомобиле Omoda сбил трех детей, которые перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Дети 2017, 2018 и 2019 годов рождения были госпитализированы. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв.

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Москва ГИБДД ДТП задержание Дети уголовное дело
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