 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Три человека погибли в ДТП с такси на западе Москвы

В результате ДТП с такси на западе Москвы погибли три человека и еще три пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

«Ночью на Мичуринском проспекте в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль Ford под управлением мужчины 1997 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, погибли водитель такси и две его пассажирки 2001 года и 1998 года рождения. Водителю и двум пассажирам Ford потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В Норильске в ДТП с грузовиком погибли пять человек
Общество

В конце августа в центре Москвы столкнулись два автомобиля, в результате один из них врезался в ресторан Krombacher BeerKitchen на 1-й Тверской-Ямской улице возле дома № 19.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу заведения тогда сообщило, что никто не пострадал, а ресторан продолжил работу в обычном режиме.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ДТП Москва погибшие прокуратура
Материалы по теме
В Норильске в ДТП с грузовиком погибли пять человек
Общество
Машина врезалась в ресторан в центре Москвы
Общество
В ДТП в Новой Москве три человека погибли, врезавшись в дерево
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
Глава Nike ушел в отставкуОбщество, 08:16
Цена российской нефти упала ниже потолка. Что будет с экспортомPro, 08:15
Над Курской областью ночью сбили ракетуПолитика, 08:04
Суд запретил разбирательство по торговой марке водки «Хортиця» на КипреБизнес, 08:00
Тайвань исключил причастность к взрывам пейджеров в ЛиванеПолитика, 07:58
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:54
На принадлежащую Тимченко и Ротенбергу арену в Хельсинки проникли ворыСпорт, 07:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Частные инвесторы попросили ЦБ устранить налоговый казус при сделках IPOИнвестиции, 07:30
Маркетплейсы попросили отказаться от лимита по рассрочке для покупателейТехнологии и медиа, 07:30
Минобороны сообщило об уничтожении 8 дронов над Белгородской областьюПолитика, 07:23
Газпромбанк стал основным кандидатом на покупку немецкого коллектора ЭОСФинансы, 07:00
Три человека погибли в ДТП с такси на западе МосквыОбщество, 06:55
На Украине спрогнозировали отсутствие связи зимой до 20 часов в суткиПолитика, 06:34
Сбившего 9 человек в Благовещенске пьяного водителя осудили на 14 летОбщество, 06:13