Три человека погибли в ДТП с такси на западе Москвы

В результате ДТП с такси на западе Москвы погибли три человека и еще три пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

«Ночью на Мичуринском проспекте в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль Ford под управлением мужчины 1997 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, погибли водитель такси и две его пассажирки 2001 года и 1998 года рождения. Водителю и двум пассажирам Ford потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В конце августа в центре Москвы столкнулись два автомобиля, в результате один из них врезался в ресторан Krombacher BeerKitchen на 1-й Тверской-Ямской улице возле дома № 19.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу заведения тогда сообщило, что никто не пострадал, а ресторан продолжил работу в обычном режиме.