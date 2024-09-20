На юге Кузбасса произошло землетрясение. Видео
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юге Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Толчки начались около полуночи по местному времени (20:00 мск) в Таштагольском муниципальном районе. «Эпицентр находился в 4 км восточнее поселка городского типа Шерегеш», — добавили в МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал. По сведениям на 2021 год, в поселке проживают почти 10 тыс. человек.
На видео местные жители показывают, как в квартирах обрушилась облицовка стен и потолка.
В конце августа у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7. В МЧС сообщили, что угрозы цунами нет. Люди покинули дома, у многих упала мебель, разбилась посуда. Общее количество афтершоков разной интенсивности после этого превысило 250.
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