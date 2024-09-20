 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На юге Кузбасса произошло землетрясение. Видео

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Кузбассе

На юге Кузбасса произошло землетрясение. Видео
Video

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юге Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Толчки начались около полуночи по местному времени (20:00 мск) в Таштагольском муниципальном районе. «Эпицентр находился в 4 км восточнее поселка городского типа Шерегеш», — добавили в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал. По сведениям на 2021 год, в поселке проживают почти 10 тыс. человек.

На видео местные жители показывают, как в квартирах обрушилась облицовка стен и потолка.

Землетрясение застало президента Молдавии Санду в студии телеканала
Политика
Майя Санду

В конце августа у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7. В МЧС сообщили, что угрозы цунами нет. Люди покинули дома, у многих упала мебель, разбилась посуда. Общее количество афтершоков разной интенсивности после этого превысило 250.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
землетрясение Кемеровская область МЧС
Материалы по теме
Землетрясение застало президента Молдавии Санду в студии телеканала
Политика
МЧС сообщило об афтершоке после землетрясения на Камчатке
Общество
Сейсмологи заявили о сотнях афтершоков после землетрясения на Камчатке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
Короли показателей: как финансовые директора обкрадывают компанииPro, 09:50
Зеленский ввел санкции против КСИР и компаний из России и КитаяПолитика, 09:41
Переезд в новостройку вызывает ухудшение самочувствия у половины россиянНедвижимость, 09:30
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:29
7 задач на 2025 год, чтобы компании не остаться без сотрудников в 2030-мPro, 09:25
Воздушный шар с мусором из КНДР приземлился у правительства в СеулеПолитика, 09:15
Почему руководители неверно прогнозируют инфляцию — The EconomistPro, 09:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Матвиенко рассказала любимый анекдотПолитика, 09:07
Названы самые востребованные у арендаторов квартир округа МосквыНедвижимость, 09:02
СК установил причастных к убийству Рассела Бентли в ДонецкеПолитика, 09:01
Легенда № 68. Чем запомнилась 37-летняя карьера Яромира ЯграСпорт, 09:00
Nord Stream увеличила требования к страховщикам «Северного потока»Бизнес, 09:00
Число пострадавших в аварии с такси в Москве выросло до четырехОбщество, 08:56
WSJ узнала, что в США не ожидают сделки Израиля и ХАМАС при БайденеПолитика, 08:54