У берегов Камчатки произшло землетрясение магнитудой 7
В Тихом океане у юго- восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем телеграм-канале.
Эпицентр находился в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном. Вскоре после этого произошло повторное землетрясение магнитудой 4,7 в 116 км от Петропавловска-Камчатского.
Как сообщили в краевом МЧС, «ощущаемое сейсмособытие» произошло в 7:10 по местному времени (22:10 мск). Подземные толчки силой до 7 баллов ощущались в Петропавловско-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе. Спасатели и пожарные обследуют здания. В ведомстве уточнили, что угрозы цунами нет.
«По сообщениям сейсмологов сейчас идет активный афтершоковый процесс, по оценкам ученых вероятность сильного толчка низкая», — написал позже губернатор Владимир Солодов.
8 августа землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе острова Кюсю на юго-западе Японии. Эпицентр находился в районе префектуры Миядзаки, очаг стихии залегал на глубине 31 км. Главный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что в результате стихии пострадали три человека.
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