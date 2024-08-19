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Сейсмологи заявили о сотнях афтершоках после землетрясения на Камчатке

На Камчатке после землетрясения произошло свыше 250 афтершоков

Более 250 афтершоков зафиксировали на Камчатке после сильного землетрясения, сообщил региональный филиал геофизической службы РАН.

«Общее количество афтершоков превышает 250», — говорится в публикации. В филиале РАН предупредили, что жители продолжат ощущать афтершоки магнитудой 5 — 6 в течение недели.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству срочно расселить дома, где есть риски обрушения после землетрясения. «Новое жилье достроим этой осенью, а пока нужно использовать маневренный фонд, потому что жизнь и здоровье граждан превыше всего», — приводит его слова пресс-служба краевого правительства.

В МЧС сообщили об отсутствии разрушений после землетрясения на Камчатке
Общество

Землетрясение у берегов Камчатки произошло утром 18 августа. Подземные толчки ощутили жители ряда районов. На фоне подземных толчков в регионе началось извержение вулкана Шивелуч. Спасатели осмотрели здания, информации о разрушениях и пострадавших не было.

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