На Камчатке после землетрясения произошло свыше 250 афтершоков

Сейсмологи заявили о сотнях афтершоках после землетрясения на Камчатке

Более 250 афтершоков зафиксировали на Камчатке после сильного землетрясения, сообщил региональный филиал геофизической службы РАН.

«Общее количество афтершоков превышает 250», — говорится в публикации. В филиале РАН предупредили, что жители продолжат ощущать афтершоки магнитудой 5 — 6 в течение недели.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству срочно расселить дома, где есть риски обрушения после землетрясения. «Новое жилье достроим этой осенью, а пока нужно использовать маневренный фонд, потому что жизнь и здоровье граждан превыше всего», — приводит его слова пресс-служба краевого правительства.

Землетрясение у берегов Камчатки произошло утром 18 августа. Подземные толчки ощутили жители ряда районов. На фоне подземных толчков в регионе началось извержение вулкана Шивелуч. Спасатели осмотрели здания, информации о разрушениях и пострадавших не было.