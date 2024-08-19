Сейсмологи заявили о сотнях афтершоках после землетрясения на Камчатке
Более 250 афтершоков зафиксировали на Камчатке после сильного землетрясения, сообщил региональный филиал геофизической службы РАН.
«Общее количество афтершоков превышает 250», — говорится в публикации. В филиале РАН предупредили, что жители продолжат ощущать афтершоки магнитудой 5 — 6 в течение недели.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил региональному правительству срочно расселить дома, где есть риски обрушения после землетрясения. «Новое жилье достроим этой осенью, а пока нужно использовать маневренный фонд, потому что жизнь и здоровье граждан превыше всего», — приводит его слова пресс-служба краевого правительства.
Землетрясение у берегов Камчатки произошло утром 18 августа. Подземные толчки ощутили жители ряда районов. На фоне подземных толчков в регионе началось извержение вулкана Шивелуч. Спасатели осмотрели здания, информации о разрушениях и пострадавших не было.
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