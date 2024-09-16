Землетрясение застало президента Молдавии Санду в студии телеканала
Президент Молдавии Майя Санду дала интервью в студии телеканала Moldova 1 во время землетрясения, которое ощущалось на территории страны, сообщает NewsMaker.
На опубликованных кадрах видно, как студию начинает трясти во время беседы президента и журналистки.
«Землетрясение в прямом эфире», — пошутила журналистка Ирина Глушко. Она поблагодарила Санду за интервью и выразила надежду, что инцидент в студии является хорошим предзнаменованием.
16 сентября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2. По данным на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг находился на глубине 137 км, а эпицентр — в 16 км от румынского города Нехою.
27 августа толчки магнитудой 3,5 зафиксировали в 33 км от Сочи. По данным сейсмологического центра, их источник залегал на глубине 16 км.
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