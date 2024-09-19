Дипломат заявил об уничтожении двух третей полученных Украиной «Абрамсов»
Две трети поставленных на Украину американских танков Abrams уже уничтожены, заявил заместитель постпреда России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич, его слова приводит пресс-служба организации в телеграм-канале.
«Излишне разрекламированная натовская техника горит под натиском русского оружия», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что такое количество «хваленых» Abrams уничтожено, несмотря на то что ВСУ редко используют эти танки в боевых действиях.
США и ряд других западных стран с начала специальной военной операции оказывают Украине военную помощь, поставляя свое вооружение. Впервые Вашингтон отправил Киеву танки Abrams в сентябре 2023 года. Тогда страна получила 31 танк.
Россия осуждает поставки оружия со стороны западных стран на Украину. В Кремле говорили, что военная помощь Киеву не помешает Москве достичь целей спецоперации, но усугубит ситуацию на Украине.
О первом подбитом танке Abrams российское Минобороны сообщило в конце февраля 2024 года. С тех пор оно неоднократно информирует об уничтожении машин этого типа.
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