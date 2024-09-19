В Крыму продолжили подсчет ущерба от действий Украины

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Власти Крыма продолжат подсчитывать ущерб, нанесенный действиями Украины, заявил «РИА Новости» глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Несмотря на то что состав парламента обновился, мы сохранили рабочую группу по определению ущерба, нанесенного нам Украиной. Сейчас мы ее кадрово усилим», — заверил он. Ранее Константинов сообщил, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокады, которую устроил Киев после включения полуострова в состав России, превысил 14 трлн руб.

По словам главы парламента, рано или поздно наступит мир, тогда и представится возможность предъявить «юридически оформленные претензионные документы, в которых будет отражен ущерб Крыма». Это должно стать одной из основ переговорного процесса, отметил Константинов.

Перебои с поставками электроэнергии происходили в Крыму еще в 2014 году, в ноябре 2015 года полуостров был полностью обесточен в результате подрыва неизвестными ведущих на полуостров с Украины линий электропередачи в Херсонской области. Без света тогда остались около 2 млн человек, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Украина возобновила подачу энергии в Крым в начале декабря того же года.

Водная блокада Крыма началась в 2017 году после перекрытия администрацией Херсонской области русла Северо-Крымского канала. Вода, поступавшая в регион по каналу, обеспечивала 85% потребностей населения в пресной воде. В 2022 году, после начала военной операции, глава Крыма Сергей Аксенов заявил об окончании водной блокады полуострова.

В начале марта 2024 года Арбитражный суд Крыма принял иск к Украине о взыскании ущерба бюджету региона из-за энергетической блокады. Сумма ущерба составила 3,156 трлн руб.