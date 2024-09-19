 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Крыму продолжили подсчет ущерба от действий Украины

Константинов: крымский парламент продолжит подсчитывать ущерб от действий Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Власти Крыма продолжат подсчитывать ущерб, нанесенный действиями Украины, заявил «РИА Новости» глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Несмотря на то что состав парламента обновился, мы сохранили рабочую группу по определению ущерба, нанесенного нам Украиной. Сейчас мы ее кадрово усилим», — заверил он. Ранее Константинов сообщил, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокады, которую устроил Киев после включения полуострова в состав России, превысил 14 трлн руб.

По словам главы парламента, рано или поздно наступит мир, тогда и представится возможность предъявить «юридически оформленные претензионные документы, в которых будет отражен ущерб Крыма». Это должно стать одной из основ переговорного процесса, отметил Константинов.

Путин пошутил об укреплении «советской власти» в Крыму
Политика

Перебои с поставками электроэнергии происходили в Крыму еще в 2014 году, в ноябре 2015 года полуостров был полностью обесточен в результате подрыва неизвестными ведущих на полуостров с Украины линий электропередачи в Херсонской области. Без света тогда остались около 2 млн человек, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Украина возобновила подачу энергии в Крым в начале декабря того же года.

Водная блокада Крыма началась в 2017 году после перекрытия администрацией Херсонской области русла Северо-Крымского канала. Вода, поступавшая в регион по каналу, обеспечивала 85% потребностей населения в пресной воде. В 2022 году, после начала военной операции, глава Крыма Сергей Аксенов заявил об окончании водной блокады полуострова.

В начале марта 2024 года Арбитражный суд Крыма принял иск к Украине о взыскании ущерба бюджету региона из-за энергетической блокады. Сумма ущерба составила 3,156 трлн руб.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Владимир Константинов Крым ущерб Украина
Материалы по теме
Кремль объяснил слова Эрдогана об украинском Крыме давлением США
Политика
Депутаты единогласно переизбрали Аксенова главой Крыма
Политика
В Крыму 22 нотариуса лишатся статуса из-за второго гражданства
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через РоссиюОбщество, 10:40
Внутренний аудит: как повысить эффективность бизнеса и снизить его рискиОтрасли, 10:39
Что такое экспирация и почему о ней важно знать инвесторуИнвестиции, 10:35
Неизвестные в Киеве вновь сожгли машины военнослужащихПолитика, 10:32
NYT узнала о создании Израилем фиктивных фирм для производства пейджеровПолитика, 10:19
Илон Маск обвинил США в цензуреПолитика, 10:18
ИИ-гаджеты обещали стать заменой смартфонам, но оказались никому не нужныPro, 10:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику сигарет в РоссииБизнес, 10:13
«Ростелеком» исключил утечку данных из реестра электронных повестокТехнологии и медиа, 10:11
ТАСС узнал о визите президента Экваториальной Гвинеи в Россию в сентябреПолитика, 09:57
Путин внес на утверждение Думой договор о сотрудничестве с Осетией в ВТСПолитика, 09:56
Где хранить сбережения инвестору в период высоких ставокPro, 09:55
S7 заинтересовалась поставками самолетов Ту-214Бизнес, 09:51
Венгрия заявила о недостаточной поддержке ЕС для отказа от газа из РоссииПолитика, 09:49