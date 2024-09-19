«Ростелеком» исключил утечку данных из реестра электронных повесток

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Реестр электронных повесток хорошо защищен, утечка данных из него исключена, сообщил РБК разработчик информационной системы ресурса «Ростелеком».

«Доступ к данным в реестре получают только граждане, использующие единую государственную информационную систему авторизации с обязательным дополнительным подтверждением в виде СМС-сообщения на телефонный номер», — пояснили в компании.

«Ростелеком» обеспечивает высший уровень информационной безопасности системы и портала госуслуг, а также сохранность персональных данных, уточнили в пресс-службе организации.

Адрес единого реестра воинского учета — реестрповесток.рф. На странице говорится, что сейчас электронный реестр проходит проверку в Рязанской области, Сахалинской области и Республике Марий Эл. Для использования ресурса реестр рекомендует скачать и установить сертификат, который обеспечит защищенность соединения.

Повестка, которую направят через реестр, будет считаться врученной через семь дней с даты размещения в нем.

Вечером 18 сентября в соцсетях появилась информация о том, что в реестре нашли уязвимость, через которую удается получить данные всех россиян, зарегистрированных на портале «Госуслуги». Как уточнили в Минцифры, подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировали, а возможности найти информацию о пользователях «Госуслуг» по ID-номеру нет.

Закон об электронных повестках президент Владимир Путин подписал в апреле прошлого года. Документ предполагает, что военнообязанным в течение суток со времени, когда повестка будет считаться врученной, направляется предупреждение о возможных ограничениях в случае уклонения. Они вступят в силу, если не явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. Это предупреждение также будет формироваться в реестре и направляться через «Госуслуги».