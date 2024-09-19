Венгрия заявила о недостаточной поддержке ЕС для отказа от газа из России
Евросоюз недостаточно поддерживает небольшие европейские страны, поэтому они не могут отказаться от российского газа, заявил заместитель госсекретаря по энергетической безопасности Венгрии Чаба Марошвари, передает Reuters.
«В результате военных действий на Украине на нас оказывалось все более сильное давление с требованием быстрее диверсифицировать свою деятельность и отказаться от российского топлива, однако они (Евросоюз. — РБК) отказываются выделять нам средства на это», — сказал он.
Марошвари добавил, что отказ от газа «может стоить сотни миллионов евро», поэтому небольшие страны с «нехваткой капитала и значимых игроков на рынке» не могут принять такие меры.
Венгрия получает из России более половины потребляемого газа.
В августе 2023 года в венгерском МИДе отмечали, что не могут отказаться от российского газа, так как без него страна «замерзнет, заводы не будут работать, промышленность остановится, исчезнут рабочие места». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в июне этого года подчеркивал, что его страна довольна сотрудничеством с Россией в области поставок газа и не планирует прекращать закупки, несмотря на давление со стороны ЕС.
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