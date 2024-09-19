 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Венгрия заявила о недостаточной поддержке ЕС для отказа от газа из России

В Венгрии обвинили ЕС в недостаточной для отказа от российского газа поддержке
Сюжет
Война санкций
Фото: Laszlo Balogh / Reuters
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Евросоюз недостаточно поддерживает небольшие европейские страны, поэтому они не могут отказаться от российского газа, заявил заместитель госсекретаря по энергетической безопасности Венгрии Чаба Марошвари, передает Reuters.

«В результате военных действий на Украине на нас оказывалось все более сильное давление с требованием быстрее диверсифицировать свою деятельность и отказаться от российского топлива, однако они (Евросоюз. — РБК) отказываются выделять нам средства на это», — сказал он.

Марошвари добавил, что отказ от газа «может стоить сотни миллионов евро», поэтому небольшие страны с «нехваткой капитала и значимых игроков на рынке» не могут принять такие меры.

Сийярто заявил, что Венгрия не выживет без нефти из России
Политика

Венгрия получает из России более половины потребляемого газа.

В августе 2023 года в венгерском МИДе отмечали, что не могут отказаться от российского газа, так как без него страна «замерзнет, заводы не будут работать, промышленность остановится, исчезнут рабочие места». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в июне этого года подчеркивал, что его страна довольна сотрудничеством с Россией в области поставок газа и не планирует прекращать закупки, несмотря на давление со стороны ЕС.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Венгрия российский газ Евросоюз Россия Европа
Материалы по теме
Сийярто заявил, что Венгрия не выживет без нефти из России
Политика
Сийярто призвал Польшу отказаться от критики Венгрии за связи с Россией
Политика
Венгрия договорилась о поставках нефти по «Дружбе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через РоссиюОбщество, 10:40
Внутренний аудит: как повысить эффективность бизнеса и снизить его рискиОтрасли, 10:39
Что такое экспирация и почему о ней важно знать инвесторуИнвестиции, 10:35
Неизвестные в Киеве вновь сожгли машины военнослужащихПолитика, 10:32
NYT узнала о создании Израилем фиктивных фирм для производства пейджеровПолитика, 10:19
Илон Маск обвинил США в цензуреПолитика, 10:18
ИИ-гаджеты обещали стать заменой смартфонам, но оказались никому не нужныPro, 10:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику сигарет в РоссииБизнес, 10:13
«Ростелеком» исключил утечку данных из реестра электронных повестокТехнологии и медиа, 10:11
ТАСС узнал о визите президента Экваториальной Гвинеи в Россию в сентябреПолитика, 09:57
Путин внес на утверждение Думой договор о сотрудничестве с Осетией в ВТСПолитика, 09:56
Где хранить сбережения инвестору в период высоких ставокPro, 09:55
S7 заинтересовалась поставками самолетов Ту-214Бизнес, 09:51
Венгрия заявила о недостаточной поддержке ЕС для отказа от газа из РоссииПолитика, 09:49