В Крыму оценили ущерб от водной и энергетической блокад в 14 трлн руб.

Ущерб от «водной и энергетической блокад» Крыма составляет более 14 трлн руб., сообщил «РИА Новости» на полях ПМЭФ спикер крымского Госсовета Владимир Константинов.

«По водной блокаде — это цифра за 7 триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за 7 триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших», — сказал председатель парламента.

Константинов также пообещал, что в Крыму посчитают ущерб от «транспортной и продовольственной блокад» и диверсий. Кроме того, по его словам, планируется оценить масштабы разрушения инфраструктуры полуострова за время его пребывания в составе Украины.

Перебои с поставками электроэнергии происходили в Крыму еще в 2014 году, в ноябре 2015-го полуостров был полностью обесточен в результате подрыва неизвестными ведущих на полуостров с Украины линий электропередач в Херсонской области. Без света тогда остались около 2 млн человек, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Украина возобновила подачу энергии в Крым в начале декабря того же года.

В начале марта этого года Арбитражный суд Крыма принял иск к Украине о взыскании ущерба бюджету региона из-за «энергоблокады», согласно которому сумма ущерба составила 3,156 трлн руб.

Водная блокада Крыма началась в 2017 году после перекрытия администрацией Херсонской области русла Северо-Крымского канала. Вода, поступавшая в регион по каналу, обеспечивала 85% потребностей населения в пресной воде.

В феврале 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, глава Крыма Сергей Аксенов заявил об окончании водной блокады полуострова.