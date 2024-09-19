Словакия выступила за участие России в следующем саммите по Украине

Следующий саммит по урегулированию конфликта на Украине должен проходить с участием России. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой в Братиславе. Его слова передает газета Hlavné správy.

«Мы договорились, и министр [Андрей Сибига] подтвердил, что следующие мирные переговоры должны быть с участием Российской Федерации», — сказал Бланар.

Он отметил, что данный конфликт не имеет военного решения, и призвал к необходимости мирного решения.

Первый «мирный саммит» состоялся 15–16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций, Россию тогда не пригласили. Участники мероприятия обсудили три пункта «формулы мира», предложенной ранее президентом Украины Владимиром Зеленским: ядерную безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство.

О необходимости участия представителей России на втором мирном саммите говорил и сам Зеленский. Турция, Саудовская Аравия и Кения заявляли, что без России значительного прогресса добиться невозможно.

Москва настаивает на признании в своем составе республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, вывода оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Киев отказывается от переговоров на таких условиях.