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Военная операция на Украине ,  
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Сайт атакованного дронами Торопецкого муниципального округа взломали

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сайт Торопецкого муниципального округа Тверской области был взломан, сообщила администрация округа на странице во «ВКонтакте».

«В настоящее время ведется работа по восстановлению всех данных и функциональности сайта», — говорится в публикации. Сейчас сайт не открывается, убедился РБК.

В ночь на 18 сентября Торопец подвергся атаке дронов. Утром на территориях, где силы противовоздушной обороны отражали атаку, объявили эвакуацию. Днем жители вернулись в свои дома.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Минувшей ночью беспилотники также атаковали Курскую, Брянскую, Орловскую, Белгородскую и Смоленскую области. Над этими регионами военные уничтожили 54 дрона.

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