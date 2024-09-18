Сайт атакованного дронами Торопецкого муниципального округа взломали

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сайт Торопецкого муниципального округа Тверской области был взломан, сообщила администрация округа на странице во «ВКонтакте».

«В настоящее время ведется работа по восстановлению всех данных и функциональности сайта», — говорится в публикации. Сейчас сайт не открывается, убедился РБК.

В ночь на 18 сентября Торопец подвергся атаке дронов. Утром на территориях, где силы противовоздушной обороны отражали атаку, объявили эвакуацию. Днем жители вернулись в свои дома.

Минувшей ночью беспилотники также атаковали Курскую, Брянскую, Орловскую, Белгородскую и Смоленскую области. Над этими регионами военные уничтожили 54 дрона.