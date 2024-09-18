Сайт атакованного дронами Торопецкого муниципального округа взломали
Сайт Торопецкого муниципального округа Тверской области был взломан, сообщила администрация округа на странице во «ВКонтакте».
«В настоящее время ведется работа по восстановлению всех данных и функциональности сайта», — говорится в публикации. Сейчас сайт не открывается, убедился РБК.
В ночь на 18 сентября Торопец подвергся атаке дронов. Утром на территориях, где силы противовоздушной обороны отражали атаку, объявили эвакуацию. Днем жители вернулись в свои дома.
Минувшей ночью беспилотники также атаковали Курскую, Брянскую, Орловскую, Белгородскую и Смоленскую области. Над этими регионами военные уничтожили 54 дрона.
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