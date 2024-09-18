Суд по мере пресечения замдиректора школы в Челябинске будет закрытым
Суд в Челябинске проведет в закрытом режиме слушания по ходатайству следствия о мере пресечения в отношении замдиректора местной школы, где ученик напал с ножом и молотком на своих одноклассников.
«Рассмотреть дело об избрании меры пресечения <...> в закрытом судебном заседании», — сказала судья, передал корреспондент ТАСС из зала заседания Центрального суда Челябинска.
Мужчину ранее задержали и предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК — халатность, приведшая к причинению тяжкого вреда здоровью человека или смерти.
На сайте школы указан лишь один заместитель директора — Павел Чернаков.
Нападение в школе № 68 в Челябинске произошло 16 сентября. Семиклассник принес туда нож, молоток и муляж пневматического пистолета и напал на одноклассников на перемене после первого урока. Ранения получили две девочки и мальчик, а также 57-летняя учительница.
После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства (по ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК). Привлечь нападавшего, 13-летнего подростка, нельзя, так как уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.
По данным Минздрава, 13-летние девочки, получившие открытые черепно-мозговые травмы и прооперированные в Челябинской детской областной больнице, были госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии и нейрохирургии РДКБ.
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