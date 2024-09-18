Под Курском многодетная семья 1,5 месяца пряталась в подвалах от ВСУ
Многодетная семья с тремя детьми на протяжении 1,5 месяца пряталась от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный Кореневский район Курской области, рассказал ТАСС отец семейства Алексей Толстоконев.
«Сначала были в доме, потом сбили дрон, его осколки посекли двери сарая, окна задергались. <…> Где-то 1,5 месяца переходили из дома в дом, прятались и в подвалах. <…> В этих домах уже никого не было, люди выехали, двери уже раскрыты», — рассказал глава семейства.
Толстоконев добавил, что семью собирались эвакуировать, но украинские беспилотники начали активно атаковать местность. В пункт временного размещения (ПВР) их смогли вывезти только несколько дней назад.
Сейчас семья уже находится в ПВР, который организовало правительство Москвы.
Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Власти объявили эвакуацию из восьми районов — шести приграничных и двух соседствующих с Курской АЭС.
К 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек, остались около 20 тыс., говорил глава региона Алексей Смирнов. Накануне зону обязательной эвакуации расширили еще на два района.
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