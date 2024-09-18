Над Курской и Брянской областями сбили беспилотники и ракеты
Ночью 18 сентября над Курской областью сбили две украинские ракеты и 27 беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов.
БПЛА были самолетного типа, уточнил губернатор. Он призвал местных жителей не приближаться к их обломкам.
Ночью в регионе примерно 20 минут действовала ракетная опасность, о ее отмене Смирнов проинформировал около пяти утра.
О сбитом беспилотнике утром отчитался также губернатор Брянской области Александр Богомаз. Ночью он сообщал о трех сбитых дронах ВСУ.
Кроме того, украинская сторона попыталась нанести удары БПЛА по Орловской, Смоленской и Тульской областям. Беспилотники подавили средствами РЭБ и ПВО. Предварительно, никто не пострадал.
В городе Торопец Тверской области после падения обломков сбитого беспилотника начался пожар, там объявили частичную эвакуацию.
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