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Политика ,  
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МВД России объявило в розыск четверых участниц Pussy Riot

Ольга&nbsp;Борисова и&nbsp;Диана Буркот
Ольга Борисова и Диана Буркот (Фото: Ci / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Четверых участниц группы Pussу Riot — Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер — МВД России объявило в розыск. Карточки с их данными размещены в базе розыска ведомства.

«Разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в карточке Борисовой. То же написано в материалах остальных. По какой статье женщины проходят как фигуранты, не уточняется.

Уголовное дело в отношении участниц группы может быть возбуждено по статье о финансировании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, сейчас Pussy Riot принимает участие в концертном туре, собирающем деньги для детской больницы в Киеве.

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Ранее Минюст России внес в реестр иностранных агентов участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину.

В марте 2023 года стало известно о возбуждении против Толоконниковой уголовного дела об оскорблении чувств верующих, поводом для которого стали ее посты в соцсетях. Тогда же МВД России объявило девушку в розыск.

Статья об оскорблении чувств верующих появилась в Уголовном кодексе в 2013 году. За год до этого Pussy Riot (Толоконникова и еще две участницы группы) устроили «панк-молебен» с песней «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве. Девушек арестовали и позднее приговорили к двум годам колонии. Толоконникова и Алехина вышли на свободу в декабре 2013 года.

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Pussy Riot уголовное дело розыск МВД
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