Мосгорсуд оставил в силе приговор участнице Pussy Riot Люсе Штейн

Люся Штейн (Фото: РИА Новости)

Заочный приговор бывшему муниципальному депутату Басманного района Москвы и участнице группы Pussy Riot Людмиле (Люсе) Штейн, получившей шесть лет за распространение фейков о российской армии, вступил в силу, сообщила пресс-служба суда.

Мосгорсуд признал приговор законным.

«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

27 марта 2024 года Штейн получила более шести лет колонии по ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС), а также с учетом неотбытого наказания по «санитарному делу». Его фигурантами были организаторы и участники несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, во время которых, по версии МВД, была создана угроза распространения коронавирусной инфекции.

Штейн, которая уехала из России более двух лет назад, заочно приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком шесть лет и 15 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на три года и шесть месяцев.

Срок наказания исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее задержания на территории Российской Федерации.