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Политика ,  
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Мосгорсуд оставил в силе приговор участнице Pussy Riot Люсе Штейн

Люся Штейн
Люся Штейн (Фото: РИА Новости)

Заочный приговор бывшему муниципальному депутату Басманного района Москвы и участнице группы Pussy Riot Людмиле (Люсе) Штейн, получившей шесть лет за распространение фейков о российской армии, вступил в силу, сообщила пресс-служба суда.

Мосгорсуд признал приговор законным.

«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Участницу Pussy Riot Штейн заочно приговорили к шести годам за «фейки»
Политика
Люся Штейн

27 марта 2024 года Штейн получила более шести лет колонии по ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС), а также с учетом неотбытого наказания по «санитарному делу». Его фигурантами были организаторы и участники несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, во время которых, по версии МВД, была создана угроза распространения коронавирусной инфекции.

Штейн, которая уехала из России более двух лет назад, заочно приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком шесть лет и 15 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на три года и шесть месяцев.

Срок наказания исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее задержания на территории Российской Федерации.

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Теги
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