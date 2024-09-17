Суд сформировал коллегию присяжных по делу о нападении на Чибиса
Апатитский городской суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения уголовного дела о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Судебное следствие по делу начнется 18 сентября.
Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Москаленко, который представляет интересы обвиняемого в нападении жителя Апатитов Александра Быданова.
«Сформировали мы коллегию присяжных. <...> Из более чем 50 кандидатов быстро отобрали шесть основных и шесть запасных присяжных. Завтра начинается судебное следствие», — сказал адвокат.
По его словам, заседания будут проходить в сентябре и начале октября 2024 года.
Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля 2024 года после встречи с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Губернатор получил ножевое ранение в живот. Быданов объяснил тогда свои действия «неприязнью к губернатору». Главу региона госпитализировали и прооперировали.
Кировский городской суд в апреле арестовал, а в августе продлил арест задержанного. Первое заседание по уголовному делу было назначено на 29 августа.
В августе 2024 года Чибис во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле рассказал, что проходит реабилитацию на рабочем месте и находится «в боевом строю».
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