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Военная операция на Украине ,  
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Медведев напомнил врагам России о судьбе Бандеры

Медведев: врагам России стоит помнить о судьбе Бандеры, Троцкого и Коновальца
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Врагам России и русофобам стоит ждать неотвратимого возмездия и помнить судьбу Льва Троцкого, украинского националиста Евгения Коновальца и Степана Бандеры, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, западным лидерам, призывающим к ударам вглубь России с использованием потенциала НАТО, следует напомнить о мести за «преступные призывы». «Такие операции тщательно планируются и не всегда получаются. Но заниматься ими нужно. И крайне важно», — убежден Медведев.

Коновальца, Бандеру и Троцкого убили в результате операций советской разведки, в организации убийств Бандеры и Коновальца участвовал разведчик Павел Судоплатов.

Зампред Совбеза добавил, что главное в этом деле — неотвратимость. По мнению Медведева, тех, кто призывает убивать в Курске мирных граждан на фоне вторжения в регион Вооруженных сил Украины, следует запугать до такой степени, чтобы они «ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам».

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Медведев отметил, что необходимо использовать известное оружие противника. «Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей», — уточнил он.

В связи с боями в Курской области и призывами украинских властей разрешить бить по России переданным западными странами оружием Медведев заявил о возможности применения Москвой ядерного оружия. По его мнению, для этого сложились формальные предпосылки, но Россия «проявляет терпение».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Дмитрий Медведев Лев Троцкий Степан Бандера Курская область Украина
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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