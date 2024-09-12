Медведев усомнился в обещанном Лондоном 100-летнем партнерстве с Киевом
Обещание Лондоном 100-летнего партнерства с Киевом ложно, поскольку Украина «не протянет» более 25 лет, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Глава МИД Британии Дэвид Лэмми пообещал Украине 100 лет поддержки. 1). Он лжет. 2). Так называемая Украина не протянет и четверти этого срока. 3). Остров под названием Британия может пойти ко дну в ближайшие годы», — написал Медведев на своей странице в X.
Он добавил, что сверхзвуковые ракеты России «помогут при необходимости», сопроводив эти слова смайлом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли на Украину 11 сентября. Глава британского МИДа заявил в ходе визита о «100-летнем партнерстве» для поддержки Украины Соединенным Королевством.
Также Лэмми подтвердил поддержку Украине на сумму более $600 млн долларов, в том числе $242 млн в течение ближайших 12 месяцев. Деньги пойдут, в частности, на гуманитарные нужды, ремонтные работы и восстановление электросетей.
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