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Политика ,  
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Медведев призвал создать базу персональных данных «врагов России»

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

России следует создать «открытую» базу данных «врагов» с их персональными сведениями, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей», — написал он в телеграм-канале.

Он напомнил, что в истории были примеры «отложенной мести» и назвал имена Льва Троцкого и Степана Бандеры, украинского националиста Евгения Коновалеца. Все они были убиты в результате операций советской разведки, в организации убийств Бандеры и Коновалеца участвовал разведчик Павел Судоплатов.

«Не так важно, когда именно придёт расплата. Важна её неизбежность. Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от её нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: «Убивайте в Курске мирных граждан!», знали: за ними придут», — написал Медведев.

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