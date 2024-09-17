Пострадавших от нападения в челябинской школе детей переведут в Москву

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Медики перевезут из Челябинска в Москву троих детей, пострадавших накануне при нападении на школу одного из ее учеников, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, по решению главы Минздрава Михаила Мурашко школьников доставят в Российскую детскую клиническую больницу.

«Один из детей 2011 года рождения — в крайне тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести», — уточнил Кузнецов.

Он добавил, что перед тем, как решение об отправке детей было принято, прошли телемедицинские консультации со специалистами профильных федеральных медицинских центров.

По информации регионального министерства, два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное. Один ребенок лежит в профильном отделении, получает все необходимое лечение.

Семиклассник 16 сентября пронес в школу нож и молоток и напал на одноклассников ближе к концу урока. Пострадали трое детей и один преподаватель, двоих школьников прооперировали. Самого нападавшего отправили к психиатрам, на учете которых он уже состоял.

По данным Росгвардии, причиной ЧП стал конфликт между учениками.