Отец Блиновского опроверг информацию о задержании сына после допроса

Алексей Блиновский (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Бизнесмена Алексея Блиновского, мужа блогера Елены Блиновской, не задерживали после допроса, он находится в зоне военной операции. Об этом заявил РБК его отец Владимир.

Ранее телеграм-канал Mash и «РИА Новости» сообщили, что Алексея Блиновского задержали в зоне спецоперации, вывели из воинской части в наручниках и доставили на допрос. По данным ТАСС, мужчину задержали за неявку к следователю.

«Все ложь. Никто никого не задерживал. Цель этой лжи я не знаю», — прокомментировал РБК информацию о допросе отец Алексея Владимир Блиновский. Он подтвердил, что его сын находится в зоне боевых действий на южнодонецком направлении.

Эту же информацию опроверг и бывший адвокат Эльман Пашаев, который служит с Блиновским вместе в одной бригаде.

В мае 2023 года Блиновскому предъявили обвинения в соучастии в схемах его жены по уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, Блиновская и ее пособники привлекли подконтрольных им ИП и юрлиц, которые использовали специальные налоговые режимы, «для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное «дробление» бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц».

В июне 2024 года Алексея Блиновского объявили в розыск. Источники ТАСС и «РИА Новости» говорили, что причиной стала неявка бизнесмена к следователю по уголовному дело о неуплате налогов.