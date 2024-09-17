Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский может существовать только в условиях военного конфликта, иначе его свергнут, считает посол России в Великобритании Андрей Келин. Об этом дипломат заявил в интервью с политологом Ричардом Саквой, которое опубликовано на YouTube-канале российского посольства.

«Сейчас мы имеем дело с олицетворением Зеленского, с фигурой, которая может существовать только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти», — сказал Келин.

Он отметил, что не знает, произойдет ли это зимой или следующим летом, но «цели по-прежнему ясны».

О том, что Запад планирует сменить украинское руководство, в том числе Зеленского, говорил ранее президент Владимир Путин. Глава государства предположил, что западные страны хотят возложить на действующую власть в Киеве бремя принятия всех непопулярных решений, в том числе по понижению призывного возраста.

Сам Зеленский заявлял, что если бы выборы все-таки состоялись, то граждане Украины выбрали бы его на второй срок.

Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года, но соответствии с украинской Конституцией в условиях военного положения проведение голосования запрещено.